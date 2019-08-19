На Прикарпатье таможенник погорел на взятке в 2,5 тысячи долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Ивано-Франковской области задержали начальника таможенного поста при получении 2,5 тысячи долларов США за таможенное оформление ткани. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, разоблачили начальника одного из таможенных постов Ивано-Франковской таможни ГФС Украины на вымогательстве неправомерной выгоды в размере 2500 долларов США. Операция проведена совместно с ГУ БКОП СБ Украины и ГУ внутренней безопасности ГФС под процессуальным руководством военной прокуратуры Киевского гарнизона", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, служащий требовал неправомерную выгоду от физических лиц-предпринимателей за несоздание искусственных препятствий при растаможивании товаров, ввозимых из стран ЕС. Для беспрепятственного оформления товара "ткань для изготовления роллет" руководитель таможенного поста уже получил 2 тыс. долларов США.
Чиновника задержали. Готовится сообщение о подозрении.
В случае доказательства вины, должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве задержали инспектора ГФС на взятке за оформление авто.