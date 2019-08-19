На Прикарпатті митник погорів на хабарі в 2,5 тисячі доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. В Івано-Франківській області затримали начальника митного посту під час отримання 2 500 доларів США за митне оформлення тканини. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, викрили начальника одного з митних постів Івано-Франківської митниці ДФС України на вимаганні неправомірної вигоди в розмірі 2500 доларів США. Операція проведена спільно з ГУ БКОЗ СБ України та ГУ внутрішньої безпеки ДФС за процесуального керівництва Військової прокуратури Київського гарнізону", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, службовець вимагав неправомірну вигоду від фізичних осіб-підприємців за нестворення штучних перешкод під час розмитнення товарів, які ввозяться з країн ЄС. Задля безперешкодного оформлення товару "тканина для виготовлення ролет" керівник митного посту уже отримав 2 тис. доларів США.
Посадовця затримано. Готується повідомлення про підозру.
У разі доведення вини, посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві затримали інспектора ДФС на хабарі за оформлення авто.