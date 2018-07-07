На Ивана Купала в Украине атмосферные фронты обусловят периодические дожди и грозы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. 7-8 июля в Украине атмосферные фронты обусловят периодические дожди и грозы. Осадки ожидаются от небольших до умеренных, при грозах усиление ветра до шквалистого. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
В субботу на юго-востоке существенные осадки маловероятны.
Температура воздуха ночью 14-22 градуса тепла, днем 24-29 тепла, на востоке и юге до +28 + 32 градусов. 8 июля в западных областях ожидается 22-26 градусов тепла.