На Ивана Купала в Украине атмосферные фронты обусловят периодические дожди и грозы

КИЕВ. 7 июля. УНН. 7-8 июля в Украине атмосферные фронты обусловят периодические дожди и грозы. Осадки ожидаются от небольших до умеренных, при грозах усиление ветра до шквалистого. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.