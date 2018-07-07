На Івана Купала в Україні атмосферні фронти зумовлять періодичні дощі та грози
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. 7-8 липня в Україні атмосферні фронти зумовлять періодичні дощі та грози. Опади очікуються від невеликих до помірних, при грозах посилення вітру до шквалистого. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
У суботу на південному сході суттєві опади малоймовірні.
Температура повітря становитиме вночі 14-22 градуси тепла, вдень 24-29 тепла, на сході та півдні до +28+32 градусів. 8 липня у західних областях очікується 22-26 градусів тепла.