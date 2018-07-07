На Івана Купала в Україні атмосферні фронти зумовлять періодичні дощі та грози

КИЇВ. 7 липня. УНН. 7-8 липня в Україні атмосферні фронти зумовлять періодичні дощі та грози. Опади очікуються від невеликих до помірних, при грозах посилення вітру до шквалистого. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.