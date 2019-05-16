На инаугурацию Зеленского приедет помощник Генсекретаря НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонзалес будет присутствовать на инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом УНН сообщил официальный представитель НАТО.
"НАТО будет представлен на инаугурации президента Зеленского послом Алехандро Альваргонзалесом, помощником генерального секретаря по политическим вопросам и политике безопасности. Официальные представители НАТО также примут участие в приеме в Киеве, посвященном 70-летию НАТО", - сообщили в Альянсе.
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Напомним, Верховная Рада назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая.