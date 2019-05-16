На инаугурацию Зеленского приедет помощник Генсекретаря НАТО

"НАТО будет представлен на инаугурации президента Зеленского послом Алехандро Альваргонзалесом, помощником генерального секретаря по политическим вопросам и политике безопасности. Официальные представители НАТО также примут участие в приеме в Киеве, посвященном 70-летию НАТО", - сообщили в Альянсе.



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Напомним, Верховная Рада назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая.