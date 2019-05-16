На інавгурацію Зеленського приїде помічник Генсекретаря НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Помічник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Алехандро Альваргонзалес буде присутній на інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Про це УНН повідомив офіційний представник НАТО.
"НАТО буде представлений на інавгурації президента Зеленського послом Алехандро Альваргонзалесом, помічником Генерального секретаря з політичних питань і політики безпеки. Офіційні представники НАТО також візьмуть участь в прийомі в Києві, присвяченому 70-річчю НАТО", - повідомили в Альянсі.
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Нагадаємо, Верховна Рада призначила дату інавгурації Зеленського на 20 травня.