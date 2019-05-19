На инаугурацию Зеленского позвали всех президентов Украины, кроме Януковича

Приглашение на инаугурацию Зеленского получили президент Украины (1991 - 1994 гг.) Леонид Кравчук, президент Украины (1994-2005 гг.) Леонид Кучма, президент Украины (2005 - 2010 гг.) Виктор Ющенко и Президент Украины Петр Порошенко.

Вероятно, все они посетят инаугурацию.

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Виктора Януковича, которого решением ВР от 4 февраля 2015 лишен звания президента, на инаугурацию не приглашали.

Напомним, инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.

УНН транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.