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На інавгурацію Зеленського покликали всіх президентів України, крім Януковича

На інавгурацію Зеленського покликали всіх президентів України, крім Януковича

Київ • УНН

 • 11023 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. На інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського покликали усіх його попередників, окрім Віктор Януковича, повідомляє УНН.

Запрошення на інавгурацію Зеленського отримали президент України (1991 - 1994 рр.) Леонід Кравчук, президент України (1994-2005 рр.) Леонід Кучма, президент України (2005 - 2010 рр.) Віктор Ющенко та Президент України Петро Порошенко.

Ймовірно, всі вони відвідають інавгурацію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Зеленського розповіли, як проходитиме інавгурація

Віктора Януковича, якого рішенням ВР від 4 лютого 2015 року позбавлено звання президента, на інавгурацію не запрошували.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.

УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.

Українські Національні Новини

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