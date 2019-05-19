На інавгурацію Зеленського покликали всіх президентів України, крім Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. На інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського покликали усіх його попередників, окрім Віктор Януковича, повідомляє УНН.
Запрошення на інавгурацію Зеленського отримали президент України (1991 - 1994 рр.) Леонід Кравчук, президент України (1994-2005 рр.) Леонід Кучма, президент України (2005 - 2010 рр.) Віктор Ющенко та Президент України Петро Порошенко.
Ймовірно, всі вони відвідають інавгурацію.
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Віктора Януковича, якого рішенням ВР від 4 лютого 2015 року позбавлено звання президента, на інавгурацію не запрошували.
Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.
УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.