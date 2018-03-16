На грузинском курорте Гудаури из-за неисправности подъемника пострадали отдыхающие
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На известном грузинском горнолыжном курорте Гудаури из-за неисправности подъемника пострадали отдыхающие. Об этом в сети Facebook сообщил пользователь Knyshov Peter, передает УНН.
"Катастрофа на курорте в Гудаури! Халатность и ошибка канатчиков привели к срыву хода кресельного подъемника в обратную сторону на линии Садзели. Многочисленные травмы у людей, попавших под "мясорубку" из кресел, которые сталкиваются, переломы и ушибы у тех, кто успел или догадался спрыгнуть. Удалось остановить "канатку" только через 1,5-2 минуты. Спасатели прибыли на место в течение 7-8 минут. Оказывали первую помощь пострадавшим все, кто стоял в очереди. Слабонервным просьба не смотреть", - говорится в сообщении.
Пока неизвестно, сколько именно пострадало отдыхающих.
Напомним, два человека погибло в результате схода лавины на горнолыжном курорте в центральной Италии.