На грузинському курорті Гудаурі через несправність підйомника постраждали туристи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На відомому грузинському гірськолижному курорті Гудаурі через несправність крісельного підйомника постраждали відпочиваючі. Про це в мережі Facebook повідомив користувач Knyshov Peter, передає УНН.
“Катастрофа на курорті в Гудаурі! Халатність і помилка канатників привели до зриву ходу крісельного підйомника в зворотну сторону на лінії Садзелі. Численні травми у людей, що потрапили під „м’ясорубку“ з крісел, що стикаються, переломи і удари у тих, хто встиг або здогадався зістрибнути. Вдалося зупинити „канатку“ лише через 1,5-2 хвилини. Рятівники прибули на місце протягом 7-8 хвилин. Надавали першу допомогу постраждалим все, хто стояв в черзі. Із слабкими нервами прохання не дивитися”, — йдеться в повідомлені.
Наразі невідомо, скільки саме відпочиваючих постраждало.
Нагадаємо, двоє людей загинули в результаті сходу лавини на гірськолижному курорті в центральній Італії.