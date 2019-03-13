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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 110988 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 115243 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 117901 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 118434 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 148258 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 116292 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140904 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145080 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130437 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 130444 просмотра

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На почве азартных игр глава семейства выгнал жену с сыном на улицу

На почве азартных игр глава семейства выгнал жену с сыном на улицу

Киев  •  УНН

 • 11138 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. На почве тяги к запрещенным, но действующим в Украине азартным играм, глава одного из харьковских семейств вначале избил, а после выгнал жену с сыном на улицу. Об этом сообщается в решении Ленинского суда г. Харькова, передает УНН.

"12.11.2018 года около 22:00 часов по адресу: г. Харьков ул. Революции 1905 года д.6, муж заявительницы из хулиганских побуждений, на почве систематической игры в азартные игры, в присутствии свидетелей устроил ссору, выражался нецензурной бранью в ее адрес, причинил телесные повреждения, после чего выгнал из квартиры вместе с сыном. По настоящее время мужчина проживает сам и препятствует проживанию в квартире. Также указано, что мужчина угрожал физической расправой, систематически продавал личные вещи жены и сына с целью получения средств для азартных игр", - указывают судебные материалы.

Напомним, в Украине азартные игры запрещены с 2009 года. Но ввиду отсутствия жесткого контроля за рынком, включая пятилетнее отсутствие лицензионных условий для лотерей (единственная легальная игра в Украине), которые и превратились в руках мошенников в азартные игры - нелегальные игорные клубы беспрепятственно работают по всей территории Украины.

При этом многолетнее расследование уголовных производств полиции, как правило, ни к чему не приводит.

Например, во время борьбы с азартом во Львове открылось еще 20 нелегальных точек.

Когда же появятся утвержденные лицензионные условия для лотерей, регулятор этого рынка – Минфин – пока не сообщает.

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