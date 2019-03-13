На ґрунті азартних ігор глава сімейства вигнав дружину з сином на вулицю

КИЇВ. 13 березня. УНН. На ґрунті тяги до заборонених, але діючих в Україні азартних ігор, глава однієї з харківських родин спочатку побив, а потім вигнав дружину з сином на вулицю. Про це повідомляється у рішенні Ленінського суду м Харкова, передає УНН.