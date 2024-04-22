На границе с Польшей проблемы с оформлением грузовиков

На украинско-польской границе замедлено движение грузовиков, следующих из Украины в Польшу. С польской стороны из-за сбоя наблюдаются проблемы с оформлением грузовиков. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Детали

"Произошел сбой системы таможенной службы Польши. В связи с этим оформление транспорта, перемещающего груз в Польшу, в таможенном отношении осуществляться не будет. Ориентировочно ритмичный пропуск тяжеловозов будет восстановлен в 08:00 22 апреля", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что движение легковых автомобилей и автобусов, несмотря на сбой, будет осуществляться установленным порядком.

Контекст

Поляки уже как минимум полгода протестуют против ввоза украинской агропродукции, планов Еврокомиссии продлить экономический безвиз с Украиной еще на год, а также против "зеленого курса" ЕС.

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