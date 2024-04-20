Завтра польские фермеры планируют ослабить блокаду на пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное"

Польские протестующие планируют ослабить блокаду границы на пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное". Об этом рассказали пресс-службе ГПСУ, передает УНН.

Детали

Предварительно движение тяжеловозов должно начаться завтра, 21 апреля, в 08:00.

В пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное" частично возобновят пропуск грузовиков. Польские фермеры планируют пропускать на въезд в Польшу грузовики, кроме тех, которые перемещают товары 1-24 группы УКТВЭД (сельскохозяйственную продукцию) - резюмировали ГПСУ.

Дополнение

Сегодня польские фермеры также прекратили блокировать движение грузовиков перед пунктами пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчова".

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал протестующих польских фермеров прекратить блокирование украинской границы