На границе с Польшей блокада остается на трех пунктах пропуска, "Ягодин" разблокирован - Деркач

В настоящее время на границе с Польшей остаются заблокированными три пункта пропуска. Движение через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" восстановлено, сообщил в эфире телемарафона заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач во вторник, пишет УНН.

На сегодня у нас есть хорошая новость, которая фактически вчера состоялась. У нас открылся пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". Едут уже транспортные средства. За этот период времени проехало более 100 машин, как на въезд, так и на выезд из Украины. Это значительно больше, чем проезжало раньше. Поэтому мы и дальше работаем, чтобы открыть другие пункты пропуска - сказал Деркач.

Детали

Он отметил, что протестующие не радуются этой новости, поскольку решение об открытии этого пункта пропуска принял глава местной власти в Дорогуске.

"Протестующие даже поставили и заблокировали на одной из дорог грузовое транспортное средство, но сейчас полиция пытается убрать его с дороги. Грузовики объезжают по другой дороге, поэтому пробок в движении пока нет", - добавил Деркач.

Также, по его словам, остаются еще заблокированными три пункта пропуска на границе с Польшей.

Кроме того, заместитель министра сообщил, что венгры начали протесты на границе, но они не блокируют движение.

"Движение на пункте пропуска "Чоп" осуществляется и в дальнейшем. Но протестующие есть вблизи дороги. Их контролирует полиция", - сказал Деркач.

Напомним

Польские забастовщики разблокировали пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Украиной. С 11 декабря с 14:00 началось стабильное движение грузовиков.