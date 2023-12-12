На границе с Польшей блокада остается на трех пунктах пропуска, "Ягодин" разблокирован - Деркач
Киев • УНН
По словам заместителя министра, пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей был открыт, и через него проехало более 100 автомобилей. Однако три других пункта пропуска с Польшей остаются заблокированными
В настоящее время на границе с Польшей остаются заблокированными три пункта пропуска. Движение через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" восстановлено, сообщил в эфире телемарафона заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач во вторник, пишет УНН.
На сегодня у нас есть хорошая новость, которая фактически вчера состоялась. У нас открылся пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". Едут уже транспортные средства. За этот период времени проехало более 100 машин, как на въезд, так и на выезд из Украины. Это значительно больше, чем проезжало раньше. Поэтому мы и дальше работаем, чтобы открыть другие пункты пропуска
Детали
Он отметил, что протестующие не радуются этой новости, поскольку решение об открытии этого пункта пропуска принял глава местной власти в Дорогуске.
"Протестующие даже поставили и заблокировали на одной из дорог грузовое транспортное средство, но сейчас полиция пытается убрать его с дороги. Грузовики объезжают по другой дороге, поэтому пробок в движении пока нет", - добавил Деркач.
Также, по его словам, остаются еще заблокированными три пункта пропуска на границе с Польшей.
Кроме того, заместитель министра сообщил, что венгры начали протесты на границе, но они не блокируют движение.
"Движение на пункте пропуска "Чоп" осуществляется и в дальнейшем. Но протестующие есть вблизи дороги. Их контролирует полиция", - сказал Деркач.
Напомним
Польские забастовщики разблокировали пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Украиной. С 11 декабря с 14:00 началось стабильное движение грузовиков.
На границе с Польшей блокада остается на трех пунктах пропуска, "Ягодин" разблокирован - Деркач
По словам заместителя министра, пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей был открыт, и через него проехало более 100 автомобилей. Однако три других пункта пропуска с Польшей остаются заблокированными
Выбитые окна и разбитые крыши домов: в ОВА показали последствия утренней атаки по жилому району Херсона
Российские войска обстреляли центральную часть Херсона, ранив 29-летнего мужчину и нанеся ущерб жилым домам.
КСУ проверит законность ограничения максимального размера пенсии
Конституционный Суд Украины должен оценить законность закона, который ограничивает пенсии на уровне 10 прожиточных минимумов, после обращения, указывающего на потенциальные нарушения Конституции.
Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам
Украинское законодательство критикуют за недружественный подход к акционерам и инвесторам, особенно в банковском секторе.
Скандинавские авиалинии прекращают продажу какао Nesquik, поскольку Nestle входит в "черный список" в Украине
Скандинавские авиалинии (SAS) прекратили продавать Nesquik из-за внесения Nestlé в черный список в Украине, после аналогичных действий с продукцией PepsiCo и Mondelez.
В Украине на фоне потепления потребление электричества снизилось, дефицита не прогнозируется - Укрэнерго
Потребление электроэнергии в Украине несколько снизилось благодаря теплой погоде, что позволило избежать потенциального дефицита, несмотря на высокое общее потребление.
Минэкономики: Украина расширяет доступные инструменты страхования военных рисков для экспортеров
Министерство экономики Украины работает с международными страховщиками над снижением стоимости страхования морских перевозок и распространением подобных механизмов на другие виды экспорта с целью повышения безопасности и стимулирования экспорта.
ВАКС присудил 7 лет колонии главе райсуда Винницкой области
Игорь Ратушняк, председатель Тывровского районного суда г. Винницы, приговорен к 7 годам лишения свободы за получение взятки в размере 4620 долларов США, с запретом занимать судейские должности в течение 3 лет и конфискацией имущества.
Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства
В Винницкой области Служба автомобильных дорог подписала контракт с компанией "Спецстроймонтаж", которая в прошлом участвовала в хищении бюджетных средств и которую связывают с Дмитрием Кистионом, сыном влиятельного бывшего вице-премьера.
Во Львове из-за сбоя в работе Киевстара проблемы с отключением уличного освещения - мэрия
Техническая неисправность "Киевстара" привела к необходимости ручного отключения уличного освещения во Львове.