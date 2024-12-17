На границе обнаружили пистолет ТТ, спрятанный в книге
Киев • УНН
В пункте пропуска «Орловка» в Одесской области обнаружили пистолет ТТ с 8 патронами, спрятанный в книге по ремонту авто. Оружие пытался вывезти в Турцию гражданин Украины.
В пункте пропуска в Одесской области у украинца в автомобиле обнаружили пистолет ТТ с 8 патронами, скрытый в специально вырезанной полости внутри книги, сообщили в Гостаможслужбе во вторник, пишет УНН.
Детали
«Пистолет «ТТ» с 8 патронами нашли в пункте пропуска «Орловка» во время таможенного досмотра транспортного средства под управлением гражданина Украины, который направлялся в Турцию. Оружие он скрыл внутри пособия по ремонту и эксплуатации автомобиля в вырезанной полости в его страницах по форме, похожей на контуры этого пистолета», - рассказали таможенники.
Книжка со специально оборудованным тайником, как сообщается, находилась в коробке с автомобильными инструментами среди сумок с личными вещами.
Попытка вывезти пистолет без соответствующего разрешения и декларирования завершилась его временным изъятием по протоколу о нарушении таможенных правил по признакам ч. 1 ст. 483 ТКУ.
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