На грани блэкаута: Запорожская АЭС в воскресенье была отключена от последней неповрежденной связи с энергосистемой Украины

Временно оккупированная россиянами Запорожская атомная электростанция, 26 ноября целый день находилась на грани блэкаута, поскольку последняя четвертая линия ее связи с энергосистемой Украины была отключена вследствие короткого замыкания, а три других линии были повреждены ранее, во время российских обстрелов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Энергоатома.

26 ноября 2023 года в 10:30 в результате короткого замыкания примерно на 100 км севернее захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции отключилась последняя (четвертая) линия ее связи с энергосистемой Украины - ВЛ-750 кВ ЗАЭС - "Днепровская". Три других линии были повреждены еще раньше во время рашистских обстрелов - говорится в сообщении.

Кроме того, произошло частичное обесточивание энергоблока №4 с автоматическим включением дизель-генератора, - его выключили вручную через 10 минут после этого. Указывается, что подобный случай свидетельствует о наличии проблемы с энергопитанием ядерной установки.

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Согласно информации МАГАТЭ, ЗАЭС получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи 330 кВ, в то время как украинские специалисты ремонтировали поврежденную линию 750 кВ. Она была отремонтирована в 20:52, и как указывается в информации ведомства, Запорожская АЭС почти целый день находилась на грани очередного блэкаута, который мог произойти в случае обесточивания резервной линии 330 кВ.

Напомним

Представители МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской атомной электростанции, сообщили о том, что слышали звук запуска ракет вблизи станции. Команда МАГАТЭ не увидела снаряды из-за облаков, но характерный звук указывал на то, что они были выпущены из расположенной неподалеку реактивной системы залпового огня (РСЗО).