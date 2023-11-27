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На грани блэкаута: Запорожская АЭС в воскресенье была отключена от последней неповрежденной связи с энергосистемой Украины

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 07:38  •  24306 просмотра

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Запорожская АЭС была отключена от энергосистемы Украины из-за короткого замыкания, что привело к риску обесточивания, поскольку единственная оставшаяся линия была оборвана. МАГАТЭ подтвердило, что последняя резервная линия имела решающее значение для предотвращения полного обесточивания станции.

Временно оккупированная россиянами Запорожская атомная электростанция, 26 ноября  целый день находилась на грани блэкаута, поскольку последняя четвертая линия ее связи с энергосистемой  Украины была отключена вследствие короткого замыкания, а три других линии были повреждены ранее, во время российских обстрелов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Энергоатома.

26 ноября 2023 года в 10:30 в результате короткого замыкания примерно на 100 км севернее захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции отключилась последняя (четвертая) линия ее связи с энергосистемой Украины - ВЛ-750 кВ ЗАЭС - "Днепровская". Три других линии были повреждены еще раньше во время рашистских обстрелов

- говорится в сообщении. 

Кроме того, произошло частичное обесточивание энергоблока №4 с автоматическим включением дизель-генератора, - его выключили вручную через 10 минут после этого. Указывается, что подобный случай свидетельствует о наличии проблемы с энергопитанием ядерной установки.

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Согласно информации МАГАТЭ, ЗАЭС получала  внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи 330 кВ, в то время как украинские специалисты ремонтировали поврежденную линию 750 кВ. Она была отремонтирована в 20:52, и как указывается в информации ведомства, Запорожская АЭС почти целый день находилась на грани очередного блэкаута, который мог произойти в случае обесточивания резервной линии 330 кВ.

Напомним

Представители МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской атомной электростанции, сообщили о том, что слышали звук запуска ракет вблизи станции. Команда МАГАТЭ не увидела снаряды из-за облаков, но характерный звук указывал на то, что они были выпущены из расположенной неподалеку реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
На межі блекауту: Запорізька АЕС у неділю була відімкнена від останнього непошкодженого зв’язку з енергосистемою України
On the verge of blackout: Zaporizhzhia NPP was disconnected from the last intact connection to Ukraine's power grid on Sunday
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