На горнолыжном курорте во Львовской области остановился подъемник с туристами
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 января. УНН. Во Львовской области, в поселке Славское на горнолыжном курорте Погар остановился подъемник с туристами. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, передает УНН.
"В 17:00 в ГСЧС поступила информация, что вблизи пгт Славское Сколевского района на горе Погар остановился кресельный подъемник (канатная дорога). Предварительная причина остановки - неисправность редуктора. Проводятся мероприятия по снятию туристов с подъемника", - говорится в сообщении.
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По информации спасателей, по состоянию на 18:00, с подъемника снято 11 человек из них 3 ребенка. На подъемнике еще находится ориентировочно 14 человек. Спасательные работы продолжаются. На месте работают четырнадцать спасателей.