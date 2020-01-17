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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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На горнолыжном курорте во Львовской области остановился подъемник с туристами

Киев • УНН

 • 14452 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 января. УНН. Во Львовской области, в поселке Славское на горнолыжном курорте Погар остановился подъемник с туристами. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, передает УНН.

На горнолыжном курорте во Львовской области остановился подъемник с туристами

"В 17:00 в ГСЧС поступила информация, что вблизи пгт Славское Сколевского района на горе Погар остановился кресельный подъемник (канатная дорога). Предварительная причина остановки - неисправность редуктора. Проводятся мероприятия по снятию туристов с подъемника", - говорится в сообщении.

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По информации спасателей, по состоянию на 18:00, с подъемника снято 11 человек из них 3 ребенка. На подъемнике еще находится ориентировочно 14 человек. Спасательные работы продолжаются. На месте работают четырнадцать спасателей.

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