На гірськолижному курорті у Львівській області зупинився підйомник з туристами
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 січня. УНН. На Львівщині, у селищі Славське на гірськолижному курорті Погар зупинився підйомник з туристами. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області, передає УНН.
“О 17:00 до ДСНС надійшла інформація, що поблизу смт Славське Сколівського району на горі Погар зупинився крісельний витяг (канатна дорога). Попередня причина зупинки — несправність редуктора. Проводяться заходи щодо зняття туристів з підйомника”, — йдеться у повідомленні.
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За інформацією рятувальників, станом на 18:00, з підйомника знято 11 осіб з них 3 дитини. На підйомнику ще перебуває орієнтовно 14 осіб. Рятувальні роботи тривають. На місці працюють чотирнадцять рятувальників.