На горнолыжном курорте в Карпатах выпало по колено снега
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. На межгорной долине Драгобрат, которая также считается популярным горнолыжным курортом, сегодня выпало 47 см снега. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу отдела Укргидрометцентра, который наблюдает за снеголавинные ситуацией в Украинских Карпатах.
"На снеголавинном посте Драгобрат: температура воздуха -7,4°С. Высота снежного покрова составляет 47 см", – говорится в сообщении.
На сл. Пожижевская высота снежного покрова – 20-47 см снег свежий и нестабильный. Температура воздуха составляет -5,1°С, ветер: ветер, облачно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Карпатах заблудились пять лыжников
На сл. Плай выпало 10-31 см снега. Температура воздуха -4°С ниже нуля. Снег свежий, пылевидный и хорошо закреплен.
Напомним, сегодня в Карпатах сохраняется опасность схода лавин. В высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается умеренная лавинная опасность, а в западной и центральной части Закарпатья – низкая.