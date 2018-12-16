На гірськолижному курорті у Карпатах випало по коліна снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На міжгірній долині Драгобрат, яка також вважається популярним гірськолижним курортом, сьогодні випало 47 см снігу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку відділу Укргідрометцентру, який спостерігає за сніголавинною ситуацією в Українських Карпатах.
"На сніголавинному посту Драгобрат: температура повітря -7,4°С. Висота снігового покриву становить 47 см", – йдеться в повідомленні.
На сл. Пожижевська висота снігового покриву – 20-47 см сніг свіжий і нестабільний. Температура повітря складає -5,1°С, вітер: штиль, хмарно.
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На сл. Плай випало 10-31 см снігу. Температура повітря – 4°С нижче нуля. Сніг свіжий, пилоподібний і добре закріплений.
Нагадаємо, сьогодні у Карпатах зберігається небезпека сходження лавин. У високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується помірна лавинна небезпека, а у західній та центральній частині Закарпаття – низька.