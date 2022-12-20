На газопроводе в российской Чувашии произошел взрыв

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«Взрыв на газопроводе между селом Калинино и селом Ямбахтино Вурнарского района Чувашии. Предварительно произошла утечка газа. Информации о пострадавших нет. На место выехали сотрудники МЧС», - говорится в сообщении.

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