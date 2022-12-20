На газопроводе в российской Чувашии произошел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. На газопроводе между селом Калинино и селом Ямбахтине в российской Чувашии произошел взрыв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российский телеграм-канал Mash.
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«Взрыв на газопроводе между селом Калинино и селом Ямбахтино Вурнарского района Чувашии. Предварительно произошла утечка газа. Информации о пострадавших нет. На место выехали сотрудники МЧС», - говорится в сообщении.
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