На газопроводі в російській Чувашії стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. На газопроводі між селом Калініне та селом Ямбахтіне у російській Чувашії стався вибух. Про це повідомляє УНН із посиланням на російський телеграм-канал Mash.
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«Вибух на газопроводі між селом Калініне та селом Ямбахтіне Вурнарського району Чувашії. Попередньо, стався витік газу. Інформації щодо постраждалих немає. На місце виїхали співробітники МНС», - йдеться у повідомленні.
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