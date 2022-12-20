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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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На газопроводі в російській Чувашії стався вибух

На газопроводі в російській Чувашії стався вибух

Київ • УНН

 • 457045 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. На газопроводі між селом Калініне та селом Ямбахтіне у російській Чувашії стався вибух. Про це повідомляє УНН із посиланням на російський телеграм-канал Mash.

Цитата

«Вибух на газопроводі між селом Калініне та селом Ямбахтіне Вурнарського району Чувашії. Попередньо, стався витік газу. Інформації щодо постраждалих немає. На місце виїхали співробітники МНС», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У російському владивостоку горів склад кондитерської фабрики із новорічними солодкими подарунками.

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