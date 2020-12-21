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На Гавайях проснулся вулкан Килауэа

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. На Гавайских островах началось извержение вулкана Килауэа. Так, местных жителей попросили оставаться в помещениях после извержения вулкана и серии землетрясений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

На Гавайях проснулся вулкан Килауэа

“Извержение на Гаваях произошло поздно вечером в воскресенье по местному времени в кратере Халемаумау. Обсерватория вулкана Килауэа повысила уровень тревоги до предупреждения. В кратере вершины вулкана было обнаружено свечение, и “в кальдере вершины Килауэа началось извержение”, — пишет издание.

Добавляется, что сообщение появилось после землетрясения силой 4,4 балла, произошедшего недалеко от Хило поздно в воскресенье по местному времени, согласно веб-сайту мониторинга землетрясений Геологической службы США.

Геологическая служба США показывает, что по крайней мере семь других землетрясений магнитудой от 2,5 до 2,7 произошли за несколько часов.

Добавляется, что в мае 2018 года произошло извержение Килауэа, в результате которого было разрушено более 700 домов и жители были вынуждены эвакуироваться.

Напомним, вулкан Ключевская Сопка выбросил столб пепла на высоту до 7 км над уровнем моря.

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