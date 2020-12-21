На Гаваях прокинувся вулкан Кілауеа
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. На Гавайських островах почалося виверження вулкана Кілауеа. Так, місцевих жителів попросили залишатися в приміщеннях після виверження вулкана і серії землетрусів. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“Виверження на Гаваях сталося пізно ввечері в неділю за місцевим часом у кратері Халемаумау. Обсерваторія вулкана Кілауеа підвищила рівень тривоги до попередження. У кратері вершини вулкана було виявлено світіння, і “в кальдері вершини Кілауеа почалося виверження”, — пише видання.
Додається, що повідомлення з’явилося після землетрусу силою 4,4 бала, що стався недалеко від Хіло пізно в неділю за місцевим часом, згідно з даними з веб-сайту моніторингу землетрусів Геологічної служби США.
Геологічна служба США вказує, що принаймні сім інших землетрусів магнітудою від 2,5 до 2,7 сталися за кілька годин.
Додається, що в травні 2018 відбулося виверження Кілауеа, у результаті якого було зруйновано понад 700 будинків і жителі були змушені евакуюватися.
Нагадаємо, вулкан Ключевська Сопка викинув стовп попелу на висоту до 7 км над рівнем моря.