На фронте погиб фотограф Владимир Миронюк
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. На фронте, на именно в Донецкой области, погиб фотограф Владимир Миронюк. Об этом в соцсетях сообщил журналист Юрий Бутусов, передает УНН.
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"Герой-фотограф Владимир Миронюк погиб на передовых позициях под Курдюмовкой с фотоаппаратом в руках, с кадрами последнего, самого рискованного репортажа... На путях войны тысячи людей знали его по позывному "Джон". Ему теперь навеки 59 лет. И описать его личность очень непросто. Украинец, гражданин США, в Америке он работал много лет водителем-дальнобойщиком. В Украину он приехал надолго, когда начался Майдан", - написал Бутусов
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В сообщении Бутусов отметил, что "последний репортаж Владимир Миронюк сделал на позиции украинской пехоты, которую враг атаковал и много часов вел ураганный обстрел.
"В архиве Владимира Миронюка уникальные кадры украинских героев, замечательные портреты. Уникальные кадры репортажа, во время съемки которого он погиб. Друзья "Джона" просят помочь найти такое заведение в Киеве, которое поможет организовать фотовыставку Владимира Миронюка с его фронтовыми фото. Если у кого-то есть такая заинтересованность – откликнитесь, я сконтактирую. Это кадры нашей истории, которые помогают сохранить память о подвиге украинцев навеки", - добавил Бутусов.