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На фронті загинув фотограф Володимир Миронюк

На фронті загинув фотограф Володимир Миронюк

Київ • УНН

 • 483954 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. На фронті, на саме на Донеччині, загинув фотограф Володимир Миронюк. Про це у соцмережах повідомив журналіст Юрій Бутусов, передає УНН.

Цитата

"Герой-фотограф Володимир Миронюк загинув на передових позиціях під Курдюмівкою з фотоапаратом у руках, з кадрами останнього, найризикованішого репортажу... На шляхах війни тисячі людей знали його за позивним "Джон". Йому тепер навіки 59 років. І описати його особистість дуже непросто. Українець, громадянин США, в Америці він працював багато років водієм-далекобійником. В Україну він приїхав надовго, коли почався Майдан", - написав Бутусов

Деталі

У повідомленні Бутусов зазначив, що "останній репортаж Володимир Миронюк зробив на позиції української піхоти, яку ворог атакував та багато годин вів ураганний обстріл.

"В архіві Володимира Миронюка унікальні кадри українських героїв, чудові портрети. Унікальні кадри репортажу, під час зйомки якого він загинув. Друзі "Джона" просять допомогти знайти такий заклад у Києві, який допоможе організувати фотовиставку Володимира Миронюка з його фронтовими фото. Якщо у когось є така зацікавленість – відгукніться, я сконтактую. Це кадри нашої історії, які допомагають зберегти пам'ять про подвиг українців навіки", - додав Бутусов.

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