На фронте зафиксировано 260 боестолкновений, оккупанты совершили 26 атак на Покровском направлении — Генштаб

На фронте за минувшие сутки, 12 августа, зафиксировали 204 боевых столкновения Сил обороны Украины с российскими захватчиками. Враг нанес 78 авиационных ударов, сбросил 260 управляемых авиабомб и применил более 10 тысяч дронов-камикадзе. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Вчера противник нанес 78 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 260 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10066 дронов-камикадзе и осуществили 3089 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сообщении.

Артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Кореньок, Шпиль, Безсаливка, Середина-Буда, Ястребщина, Уланово, Нескучное, Рогизное, Бачевск, Сопыч, Толстодубово, Шалыгино Сумской области; Кривуша, Камень, Михальчина-Слобода Черниговской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения живой силы противника, три артиллерийские системы и склад боеприпасов.

На Северо-Слободожанском и Курском направлениях за минувшие сутки наши защитники остановили четыре вражеских штурма. В то же время агрессор нанес авиационный удар с применением трех управляемых авиабомб и осуществил 52 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слободожанском направлении украинские подразделения отбили девять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах населенного пункта Старица и в направлении населенных пунктов Ольховатка и Колодезное.

На Купянском направлении состоялось одно наступательное действие врага в направлении Новоплатоновки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты четыре раза атаковали в направлении населенного пункта Новоселовка и в районе населенного пункта Заречное.

На Славянском направлении противник осуществил 21 штурмовое действие в районах населенных пунктов Резниковка, Закитное, Кривая Лука и в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Федоровки Второй и в направлении Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 19 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Иллиновка, Русин Яр и в направлении населенных пунктов Долгая Балка, Торецкое.

Двадцать шесть атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Удачное, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое, Ивановка, Новый Донбасс, Светлое, Сергеевка, Новопавловка.

На Александровском направлении захватчики осуществили три атаки в направлении Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 14 раз атаковали. Враг пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Воздвижевка, Горькое, Ровное, Верхняя Терса, Новоселовка.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в направлении Новояковлевки и Приморского.

На Приднепровском направлении наши оборонцы успешно остановили три штурмовых действия в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

За сутки российская армия потеряла около 1310 военнослужащих и десятки единиц техники