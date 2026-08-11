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The Washington Post
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На фронте зафиксировано 212 боестолкновений, больше всего атак — на Константиновском направлении — Генштаб

Киев • УНН

 • 1788 просмотра

За сутки на фронте произошло 212 боестолкновений, наиболее активно враг атаковал на Константиновском, Покровском и Славянском направлениях. Россияне применили более 10,6 тысячи дронов-камикадзе и нанесли 79 авиаударов.

На фронте зафиксировано 212 боестолкновений, больше всего атак — на Константиновском направлении — Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 212 боевых столкновений. Наиболее активно враг атаковал на Константиновском, Покровском и Славянском направлениях. Российские войска также применили более 10,6 тысячи дронов-камикадзе и нанесли десятки авиационных ударов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Вчера противник нанес ракетный удар с применением одной ракеты и 79 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 255 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 631 дрон-камикадзе и осуществили 3240 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сообщении.

Артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Кореньок, Толстодубово, Бачевск, Сопыч, Уланово, Отрубы, Ястребщина, Середина-Буда и Чуйковка Сумской области, а также Хриновка Черниговской области. Кроме того, авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Сумы, Суходол, Лужки и Толстодубово Сумской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили двенадцать районов сосредоточения живой силы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки наши защитники остановили четыре вражеских штурма. В то же время агрессор нанес авиационный удар с применением одной управляемой авиабомбы и осуществил 62 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили двенадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы и Лимана, а также в направлении Волоховки.

На Купянском направлении враг один раз атаковал в направлении Новоплатоновки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты десять раз атаковали в районах Лимана и Дибровы, а также в направлениях Новоселовки и Карповки.

На Славянском направлении противник осуществил 15 штурмовых действий в районах Закитного и Кривой Луки, а также в направлениях Дроновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Часова Яра и в направлении Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 26 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Иллиновки и Иванополья, а также в направлениях Новоселовки, Торского и Николаевполья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 атак. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Новоалександровки, Котлиного и Сергеевки, а также осуществлял штурмы в направлениях Кучерова Яра, Торецкого, Вольного, Нового Донбасса, Светлого, Васильевки, Удачного, Новониколаевки, Молодецкого и Новоплатоновки.

На Александровском направлении захватчики осуществили четыре атаки в направлениях населенных пунктов Калиновское, Даниловка, Егорьевка и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты восемь раз атаковали. Враг пытался продвинуться в районе Горького, а также в направлениях Воздвижевки, Ровного и Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили семь попыток противника продвинуться вперед в направлениях Новоселовки, Заречного, Новояковлевки, Новоданиловки и Павловки.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Россия за сутки потеряла 1,1 тыс. военнослужащих и 456 единиц техники и вооружения11.08.26, 07:18 • 2968 просмотров

Ольга Розгон

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