За вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 64 авиаудара с использованием 94 КАБов. Кроме этого, совершил почти 5000 обстрелов, в частности, 143 - из реактивных систем залпового огня. За прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений. Об этом сообщил Генштаб, передает УНН.

Детали

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Малые Проходы, Старица, Купянск и Глубокое Харьковской области; Макеевка Луганской области, Серебрянское лесничество; Часов Яр, Прогресс, Межевое, Георгиевка, Сторожевое, Дружба, Торецк, Нью-Йорк, Дальнее, Екатериновка и Макаровка Донецкой области.

Дополнение

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия. Здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Старица, Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 11. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника у Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз в районах населенных пунктов Невское, Макеевка, Терны и Торское, а также в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали пять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Раздоловки и Выемки.

На Краматорском направлении противник атаковал 11 раз в районах Ивановского, Андреевки и Часового Яра.

На Торецком направлении захватчики совершили 19 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Северное, Железное и Нью-Йорк.

На Покровском направлении наши защитники отбили 42 штурмовые действия в районах населенных пунктов Александрополь, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Лозоватское, Сокол, Яснобродовка, Воздвиженка и Карловка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских усилий была вблизи Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 22 атаки возле Красногоровки, Парасковиевки и Константиновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении противник совершил шесть штурмов наших позиций в районе Водяного и Урожайного.

На Ореховском направлении состоялось три боевых столкновения вблизи Малой Токмачки и Роботино.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Генштаб: сегодня 94 боя, почти треть - на Покровском направлении, Харьковская область под постоянным огнем вражеской авиации