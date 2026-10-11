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На фронте за сутки произошло 231 боевое столкновение — Генштаб сообщил, где было жарче всего

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Генштаб зафиксировал 231 боевое столкновение и 55 авиаударов. Жарче всего было на Константиновском и Покровском направлениях.

На фронте за сутки произошло 231 боевое столкновение — Генштаб сообщил, где было жарче всего

С начала суток 11 октября на фронте зафиксировали 231 боевое столкновение. Наиболее активно российские войска атаковали на Константиновском и Покровском направлениях, где украинские защитники отбивали десятки штурмов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 22:00, пишет УНН.

Детали

В течение дня россияне нанесли 55 авиационных ударов, применив 181 управляемую авиабомбу. Также противник использовал 5060 дронов-камикадзе и совершил 1600 обстрелов украинских позиций и населённых пунктов.

Наибольшее количество атак зафиксировали на Константиновском направлении — 31. Оккупанты штурмовали позиции вблизи Константиновки и пытались продвинуться в сторону ряда окружающих населённых пунктов. Ещё 29 атак произошло на Покровском направлении, в частности вблизи Белозерского, Нового Донбасса, Шевченко и Сергеевки.

Потери оккупантов и ситуация на других направлениях

По предварительным данным Генштаба, на Покровском направлении украинские военнослужащие ликвидировали 30 оккупантов, ещё 15 ранили. Также уничтожили 9 автомобилей, средство РЭБ, пункт управления БпЛА и другую технику. Кроме того, уничтожили или подавили 138 вражеских беспилотников.

На Лиманском направлении россияне осуществили 10 атак, на Купянском — 9, а на Гуляйпольском — 7. На Южно-Слободожанском направлении зафиксировали 6 штурмов. По состоянию на 22:00 отдельные бои на Купянском и Лиманском направлениях ещё продолжались.

На Александровском направлении противник атаковал 4 раза, на Ореховском — 2. На Славянском направлении украинские военнослужащие остановили 1 попытку продвижения врага. На Краматорском и Приднепровском направлениях штурмовых действий не зафиксировали.

Зеленский поддержал энергетическое перемирие с РФ, предложенное Трампом, и отдал соответствующие приказы ВСУ11.10.26, 19:39 • 18564 просмотра

Степан Гафтко

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