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На фронті за добу відбулося 231 бойове зіткнення - Генштаб повідомив, де було найгарячіше

Київ • УНН

 • 978 перегляди

Генштаб зафіксував 231 бойове зіткнення та 55 авіаударів. Найгарячіше було на Костянтинівському й Покровському напрямках.

На фронті за добу відбулося 231 бойове зіткнення - Генштаб повідомив, де було найгарячіше

Від початку доби 11 жовтня на фронті зафіксували 231 бойове зіткнення. Найактивніше російські війська атакували на Костянтинівському та Покровському напрямках, де українські захисники відбивали десятки штурмів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 22:00, пише УНН.

Деталі

Протягом дня росіяни завдали 55 авіаційних ударів, застосувавши 181 керовану авіабомбу. Також ворог використав 5060 дронів-камікадзе та здійснив 1600 обстрілів українських позицій і населених пунктів.

Найбільшу кількість атак зафіксували на Костянтинівському напрямку – 31. Окупанти штурмували позиції поблизу Костянтинівки та намагалися просунутися в бік низки навколишніх населених пунктів. Ще 29 атак відбулося на Покровському напрямку, зокрема поблизу Білозерського, Нового Донбасу, Шевченка та Сергіївки.

Втрати окупантів та ситуація на інших напрямках

За попередніми даними Генштабу, на Покровському напрямку українські військові ліквідували 30 окупантів, ще 15 поранили. Також знищили 9 автомобілів, засіб РЕБ, пункт управління БпЛА та іншу техніку. Крім того, знищили або подавили 138 ворожих безпілотників.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили 10 атак, на Куп'янському – 9, а на Гуляйпільському – 7. На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 6 штурмів. Станом на 22:00 окремі бої на Куп'янському та Лиманському напрямках ще тривали.

На Олександрівському напрямку противник атакував 4 рази, на Оріхівському – 2. На Слов'янському напрямку українські військові зупинили 1 спробу просування ворога. На Краматорському та Придніпровському напрямках штурмових дій не зафіксували.

Зеленський підтримав енергетичне перемир'я з рф, запропоноване Трампом та віддав відповідні накази ЗСУ11.10.26, 19:39 • 20070 переглядiв

Степан Гафтко

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