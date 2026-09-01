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На фронте за сутки, 31 августа, произошло 210 боёв - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 1412 просмотра

российские войска нанесли 93 авиаудара и провели 210 атак. Украинские силы уничтожили 1440 оккупантов, 4 танка и 1775 дронов.

На фронте за сутки, 31 августа, произошло 210 боёв - Генштаб ВСУ

В течение прошедших суток, 31 августа, на фронте произошло 210 боевых столкновений. Противник нанес 93 авиационных удара, во время которых сбросил 319 управляемых авиабомб. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Также  захватчики применили 10 947 дронов-камикадзе и осуществили 2872 обстрела населенных пунктов и позиций Сил обороны.

В Сумской области артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Малая Корчаковка, Ястребщина, Писаревка, Кучеровка, Уланово и Бачевск. Кроме того, авиационному удару подвергся район населенного пункта Коренёк.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы противника, одну артиллерийскую систему, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами и один узел связи.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили 16 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы и Волчанских Хуторов, а также в направлениях Чугуновки, Хатнего, Малой Волчьей, Довгенького и Охримовки.

На Купянском направлении враг один раз атаковал в направлении Глушковки.

Попытки вклиниться в украинскую оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты шесть раз атаковали в районах Дибровы и Ставков, а также в направлениях Новоселовки и Дробышевого.

На Славянском направлении противник осуществил два штурмовых действия в районе Озерного и в направлении Кривой Луки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении зафиксировано 20 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки и Ильиновки, а также в направлениях Новоселовки и Павловки.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 45 атак. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Сергеевки и Удачного, а также осуществлял штурмы в направлениях Софиевки, Вольного, Кучерова Яра, Дорожного, Степей, Шевченко, Васильевки, Муравки, Новопавловки, Ганновки и Доброполья.

На Александровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты шесть раз атаковали в направлениях Косовцевого, Воздвижевки и Цветкового.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1440 человек. Также обезврежены четыре танка, две боевые бронированные машины, 71 артиллерийская система, 10 наземных робототехнических комплексов, 1775 беспилотных летательных аппаратов, 412 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники и одна тяжелая огнеметная система врага.

рф атаковала баллистикой и "Цирконами", часть ракет и 187 из 218 дронов обезвредили01.09.26, 08:50 • 1600 просмотров

Евгений Устименко

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