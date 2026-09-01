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На фронті за добу, 31 серпня відбулося 210 боїв - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 98 перегляди

російські війська завдали 93 авіаудари й провели 210 атак. Українські сили знищили 1440 окупантів, 4 танки та 1775 дронів.

На фронті за добу, 31 серпня відбулося 210 боїв - Генштаб ЗСУ

Впродовж минулої доби, 31 серпня, на фронті 210 бойових зіткнень. Противник завдав 93 авіаційних удари, під час яких скинув 319 керованих авіабомб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Також  загарбники застосували 10 947 дронів-камікадзе та здійснили 2872 обстріли населених пунктів і позицій Сил оборони.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Мала Корчаківка, Яструбщина, Писарівка, Кучерівка, Уланове та Бачівськ. Крім того, авіаційного удару зазнав район населеного пункту Кореньок.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили противника, одну артилерійську систему, три пункти управління безпілотних літальних апаратів та один вузол зв'язку.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 16 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Вовчанських Хуторів, а також у напрямках Чугунівки, Хатнього, Малої Вовчої, Довгенького та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Глушківки.

Спроби вклинитися в українську оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти шість разів атакували в районах Діброви та Ставків, а також у напрямках Новоселівки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку противник здійснив дві штурмові дії в районі Озерного та у напрямку Кривої Луки.

На Краматорському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 20 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іллінівки, а також у напрямках Новоселівки та Павлівки.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 45 атак. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Сергіївки та Удачного, а також здійснював штурми у напрямках Софіївки, Вільного, Кучерового Яру, Дорожнього, Степів, Шевченка, Василівки, Муравки, Новопавлівки, Ганнівки та Добропілля.

На Олександрівському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти шість разів атакували у напрямках Косівцевого, Воздвижівки та Цвіткового.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Втрати російських загарбників минулої доби склали 1440 людей. Також знешкоджено чотири танки, дві бойові броньовані машини, 71 артилерійську систему, 10 наземних робототехнічних комплексів, 1775 безпілотних літальних апаратів, 412 одиниць автомобільної, дві одиниці спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему ворога.

рф атакувала балістикою та "Цирконами", частину ракет і 187 з 218 дронів знешкодили01.09.26, 08:50 • 660 переглядiв

Євген Устименко

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