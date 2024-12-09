На фронте за сегодня уже произошло более 100 боев: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ
Киев • УНН
На фронте произошло 102 боевых столкновения, наибольшая активность врага на Покровском направлении - 29 атак. Украинские защитники успешно отражают большинство атак и держат оборону на всех направлениях.
С начала суток, 9 декабря, на фронте произошло 102 боевых столкновения. Активнее всего армия рф сегодня атакует на Покровском направлении, где произошло 29 боев. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.
На Харьковском направлении произошло три боестолкновения вблизи Глубокого и Волчанска, одна атака противника продолжается.
На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районе Лозовой и Загрызово, одна атака успешно отбита, продолжается бой.
На Лиманском направлении произошло десять боевых столкновений вблизи Грековки, Зеленого Гая, Надежды, Макеевки, Торского и Ямполовки. Шесть боестолкновений продолжается до сих пор.
На Торецком направлении захватчики шесть раз атаковали в районах Торецка и Нелиповки. Четыре атаки успешно отражены нашими защитниками, продолжаются два боестолкновения.
Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. 29 раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности. Вблизи Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Шевченко украинские подразделения отбили 24 атаки.
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