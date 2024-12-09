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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте за сегодня уже произошло более 100 боев: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

На фронте за сегодня уже произошло более 100 боев: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

Киев  •  УНН

 • 6359 просмотра

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На фронте произошло 102 боевых столкновения, наибольшая активность врага на Покровском направлении - 29 атак. Украинские защитники успешно отражают большинство атак и держат оборону на всех направлениях.

С начала суток, 9 декабря, на фронте произошло 102 боевых столкновения. Активнее всего армия рф сегодня атакует на Покровском направлении, где произошло 29 боев. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения вблизи Глубокого и Волчанска, одна атака противника продолжается.

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районе Лозовой и Загрызово, одна атака успешно отбита, продолжается бой.

На Лиманском направлении произошло десять боевых столкновений вблизи Грековки, Зеленого Гая, Надежды, Макеевки, Торского и Ямполовки. Шесть боестолкновений продолжается до сих пор.

На Торецком направлении захватчики шесть раз атаковали в районах Торецка и Нелиповки. Четыре атаки успешно отражены нашими защитниками, продолжаются два боестолкновения.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. 29 раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности. Вблизи Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Шевченко украинские подразделения отбили 24 атаки.

Украина с начала полномасштабного вторжения потеряла 43 тыс. военных-Зеленский8 дек. 2024, 11:19 • 68920 просмотров

Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Солнцовки, старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного и Курахового отбито 16 штурмов, девять боезоткрытий продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении агрессор 14 раз атаковал в направлении Константинополя, Новоселки и вблизи Сторожевого, в настоящее время идет пять боев. Вражеская авиация нанесла удары КАБами по Константинополю.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции трижды. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Курщине украинские защитники отражают шесть атак захватчиков, всего же в настоящее время уже зафиксировано девять боестолкновений.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.

В Донецкой области из-за обстрелов рф погибла 91-летняя женщина, еще четверо раненых9 дек. 2024, 14:09 • 8416 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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