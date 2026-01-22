На фронте произошло почти 200 боевых столкновений, оккупанты задействовали 2862 дрона-камикадзе

$43.180.08
uk
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
18:05 • 8016 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
16:54 • 11328 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
15:45 • 12829 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
14:44 • 15236 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 16186 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 16804 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 31141 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15714 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16240 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 23683 просмотра
В Украину поступило более 50 тонн гуманитарной помощи для энергосистемы из шести стран - Шмыгаль22 января, 12:48 • 6180 просмотра
"Все хотят, чтобы война закончилась": Трамп назвал переговоры с Зеленским "хорошими" и анонсировал встречу с путиным22 января, 13:45 • 9792 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 15059 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом16:50 • 9198 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом16:50 • 9402 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 15164 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:29 • 31143 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 23770 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 78020 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Михаил Федоров
Стив Уиткофф
Украина
Давос
Соединённые Штаты
Европа
Гренландия
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка17:56 • 2532 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 26313 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 23060 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 27684 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 66844 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
R-360 Нептун
Дипломатка

На фронте произошло почти 200 боевых столкновений, оккупанты задействовали 2862 дрона-камикадзе

Киев • УНН

 • 186 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 196 боевых столкновений. Оккупанты применили 2862 дрона-камикадзе и совершили 2717 обстрелов позиций ВСУ.

На фронте произошло почти 200 боевых столкновений, оккупанты задействовали 2862 дрона-камикадзе

Всего с начала этих суток на фронте произошло 196 боевых столкновений. Оккупанты задействовали для поражения 2862 дрона-камикадзе и совершили 2717 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 70 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 171 управляемую бомбу. Кроме этого, задействовали для поражения 2862 дрона-камикадзе и совершили 2717 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сообщении.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях произошло три атаки российских захватчиков. Враг нанес три авиаудара, сбросив пять управляемых бомб и совершил 58 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.

Сегодня противник восемь раз атаковал позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Волчанские Хутора и в сторону Избицкого, одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении украинские воины отбили атаку врага в районе населенного пункта Синьковки.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили семь штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Мирное, Дробышево, Колодези, Заречное и Ямполовка.

На Славянском направлении с начала суток противник дважды атаковал вблизи населенного пункта Свято-Покровское.

На Краматорском направлении сегодня произошло семь штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Часов Яр и в сторону Маркового.

На Константиновском направлении сегодня произошло 20 боевых столкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Предтечино, Плещеевка, Иванополье, Яблоновка, Русин Яр и Софиевка.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 62 раза атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Дорожное, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово, Дачное и в сторону Новопавловки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 192 оккупанта, 150 из которых — безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили 11 единиц автомобильной техники, 40 БпЛА и антенну связи. Также наши защитники поразили восемь укрытий личного состава врага.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 12 атак захватчиков в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Степное, Вишневое, Красногорское и в сторону Нечаевки, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении агрессор 34 раза пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Сладкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого и Доброполья, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники отбили атаку в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении имела место одна неудачная попытка противника улучшить свое положение.

Плюс 1070 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 22 января22.01.26, 07:06 • 20911 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Село
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Украина