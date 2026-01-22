На фронте произошло почти 200 боевых столкновений, оккупанты задействовали 2862 дрона-камикадзе
Киев • УНН
С начала суток на фронте зафиксировано 196 боевых столкновений. Оккупанты применили 2862 дрона-камикадзе и совершили 2717 обстрелов позиций ВСУ.
Российские захватчики нанесли один ракетный и 70 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 171 управляемую бомбу. Кроме этого, задействовали для поражения 2862 дрона-камикадзе и совершили 2717 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов
На Северско-Слобожанском и Курском направлениях произошло три атаки российских захватчиков. Враг нанес три авиаудара, сбросив пять управляемых бомб и совершил 58 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.
Сегодня противник восемь раз атаковал позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Волчанские Хутора и в сторону Избицкого, одно боестолкновение продолжается.
На Купянском направлении украинские воины отбили атаку врага в районе населенного пункта Синьковки.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили семь штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Мирное, Дробышево, Колодези, Заречное и Ямполовка.
На Славянском направлении с начала суток противник дважды атаковал вблизи населенного пункта Свято-Покровское.
На Краматорском направлении сегодня произошло семь штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Часов Яр и в сторону Маркового.
На Константиновском направлении сегодня произошло 20 боевых столкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Предтечино, Плещеевка, Иванополье, Яблоновка, Русин Яр и Софиевка.
На Покровском направлении с начала этих суток противник 62 раза атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Дорожное, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово, Дачное и в сторону Новопавловки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 192 оккупанта, 150 из которых — безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили 11 единиц автомобильной техники, 40 БпЛА и антенну связи. Также наши защитники поразили восемь укрытий личного состава врага.
На Александровском направлении украинские защитники отбили 12 атак захватчиков в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Степное, Вишневое, Красногорское и в сторону Нечаевки, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении агрессор 34 раза пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Сладкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого и Доброполья, два боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Ореховском направлении наши защитники отбили атаку в районе населенного пункта Плавни.
На Приднепровском направлении имела место одна неудачная попытка противника улучшить свое положение.
