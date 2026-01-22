$43.180.08
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
18:05 • 7962 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
16:54 • 11308 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
15:45 • 12811 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
14:44 • 15225 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 16181 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 16802 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 31132 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15713 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16239 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
На фронті відбулося майже 200 бойових зіткнень, окупанти задіяли 2862 дрони-камікадзе

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 196 бойових зіткнень. Окупанти застосували 2862 дрони-камікадзе та здійснили 2717 обстрілів позицій ЗСУ.

На фронті відбулося майже 200 бойових зіткнень, окупанти задіяли 2862 дрони-камікадзе

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 196 бойових зіткнень. Окупанти залучили для ураження 2862 дрони-камікадзе та здійснили 2717 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 70 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 171 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 2862 дрони-камікадзе та здійснили 2717 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів 

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три атаки російських загарбників. Ворог завдав трьох авіаударів, скинувши п’ять керованих бомб та здійснив 58 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.

Сьогодні противник вісім разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у бік Ізбицького, одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили атаку ворога у районі населеного пункту Синьківки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили сім штурмових дій противника у районах населених пунктів Мирне, Дробишеве, Колодязі, Зарічне та Ямполівка.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник двічі атакував поблизу населеного пункту Свято-Покровське.

На Краматорському напрямку сьогодні відбулось сім штурмових дій ворога в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр та у бік Маркового.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 20 бойових зіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Предтечине, Плещіївка, Іванопілля, Яблунівка, Русин Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 62 рази атакував у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне та у бік Новопавлівки. У деяких локаціях бої тривають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 192 окупанти, 150 з яких — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 11 одиниць автомобільної техніки, 40 БпЛА та антену зв’язку. Також наші захисники уразили вісім укриттів особового складу ворога.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 12 атак загарбників у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Вишневе, Красногірське та у бік Нечаївки, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку агресор 34 рази намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та у бік Зеленого й Добропілля, два боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили атаку у районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку мала місце одна невдала спроба противника покращити своє положення.

Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січня22.01.26, 07:06 • 20911 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Село
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Україна