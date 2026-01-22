На фронті відбулося майже 200 бойових зіткнень, окупанти задіяли 2862 дрони-камікадзе

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 196 бойових зіткнень. Окупанти залучили для ураження 2862 дрони-камікадзе та здійснили 2717 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 70 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 171 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 2862 дрони-камікадзе та здійснили 2717 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів - йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три атаки російських загарбників. Ворог завдав трьох авіаударів, скинувши п’ять керованих бомб та здійснив 58 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.

Сьогодні противник вісім разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у бік Ізбицького, одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили атаку ворога у районі населеного пункту Синьківки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили сім штурмових дій противника у районах населених пунктів Мирне, Дробишеве, Колодязі, Зарічне та Ямполівка.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник двічі атакував поблизу населеного пункту Свято-Покровське.

На Краматорському напрямку сьогодні відбулось сім штурмових дій ворога в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр та у бік Маркового.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 20 бойових зіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Предтечине, Плещіївка, Іванопілля, Яблунівка, Русин Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 62 рази атакував у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне та у бік Новопавлівки. У деяких локаціях бої тривають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 192 окупанти, 150 з яких — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 11 одиниць автомобільної техніки, 40 БпЛА та антену зв’язку. Також наші захисники уразили вісім укриттів особового складу ворога.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 12 атак загарбників у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Вишневе, Красногірське та у бік Нечаївки, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку агресор 34 рази намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та у бік Зеленого й Добропілля, два боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили атаку у районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку мала місце одна невдала спроба противника покращити своє положення.

