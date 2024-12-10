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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло почти 200 боев, активнее всего враг атакует на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

На фронте произошло почти 200 боев, активнее всего враг атакует на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 2655 просмотра

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На фронте произошло 199 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском и Кураховском направлениях. Враг нанес 2 ракетных и 17 авиационных ударов, использовал 441 дрон-камикадзе.

На фронте по состоянию на вечер 10 декабря состоялось 199 боевых столкновений. Активнее всего российские оккупанты атакуют на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 17 авиационных удара, применив три управляемые ракеты и 31 КАБ. кроме этого, россияне привлекли для поражения 441 дрон-камикадзе и совершили около трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении наши войска отражали семь атак противника в районах Волчанска, Липцев и старицы – все атаки уже отбиты.

На Купянском направлении противник одиннадцать раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Глушковки и Лозовой. Украинские защитники отбили восемь атак, еще три боестолкновения сейчас продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 25 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Зеленый Гай, Макеевка, Ямполовка, Заречное, Терны, Торское и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины. Шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении в течение дня враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по Северску.

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано два боестолкновения вблизи Белой Горы и временного оврага, которые успешно отбили наши защитники.

На Торецком направлении Русские девять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк, Щербиновка и Дилиевка. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

С начала этих суток , на Покровском направлении, россияне 52 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новотроицкое, Пушкино, Лисовка, Даченское, Новый Труд, зеленое, Песчаное, Покровск и Шевченко. До сих пор продолжается три боестолкновения.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении предварительно было обезврежено 246 оккупантов, 106 из них - безвозвратно. Также уничтожено восемь единиц автомобильной техники противника.

На Кураховском направлении враг 44 раза атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее, шесть боестолкновений - продолжаются. Противник активно применял авиацию на направлении, КАБами атакованы Улаклы, Алексеевка и Константинополь.

На Времовском направлении захватчики совершили 16 наступательных действий неподалеку от веселой рощи, Константин Опольского, розлива, Трудового, Новодаровки, Сухих можжевельников, Благодатного, Макаровки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлениях противник СЕМЬ раз атаковал в районах Новоандреевки и Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки противника.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Оккупанты готовятся к активизации штурмовых действий на Ореховском направлении - Волошин10 дек. 2024, 17:37 • 13272 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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