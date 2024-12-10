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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты готовятся к активизации штурмовых действий на Ореховском направлении - Волошин

Оккупанты готовятся к активизации штурмовых действий на Ореховском направлении - Волошин

Киев  •  УНН

 • 4910 просмотра

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Оккупанты провели ротацию и перебросили новые штурмовые группы на передовые позиции в Ореховском направлении. Враг планирует атаки малыми группами пехоты до 10 человек с привлечением бронетехники и авиации.

Россияне на юге готовятся к активизации штурмовых действий, в частности на Ореховском направлении, где оккупанты провели эвакуацию потерь и завели новые силы. Об этом заявил спикер сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

«Враг готовит штурмовые действия и на других направлениях, которые есть в Запорожье - это Ореховское и Гуляйпольское направление. Например, уже за сегодня на Ореховском направлении враг провел несколько штурмов. Ведет разведывательно-поисковые действия, готовясь к тому, чтобы начать активизацию именно на этом направлении. По данным нашей разведки, враг перебросил личный состав штурмовых групп на передовые позиции. А также провел эвакуацию потерь, поэтому сейчас на передке у него на Ореховском направлении все «свеженькие» и готовы начать штурмовые действия. Но это будут штурмы малыми группами пехоты до 10 человек с привлечением бронетехники и под прикрытием авиации и БПЛА», - сказал Волошин.

Напомним

По состоянию на вечер 10 декабря на фронте уже произошло 99 боевых столкновений. Интенсивнее всего оккупанты атакуют на Покровском направлении, где в течение дня произошло 21 атака, а также на Кураховском направлении, где враг проводил 14 атак.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
zaporozheЗапорожье