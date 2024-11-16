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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 170 боестолкновений, враг активно атакует на трех направлениях - Генштаб

На фронте произошло 170 боестолкновений, враг активно атакует на трех направлениях - Генштаб

Киев  •  УНН

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За минувшие сутки произошло 170 боевых столкновений, больше всего на Покровском, Кураховском и Курском направлениях. Враг нанес многочисленные авиаудары по населенным пунктам и активно атаковал позиции ВСУ.

На фронте за прошедшие сутки произошло 170 боевых столкновений, на Покровском, Кураховском и Курском направлениях - наибольшее количество боев. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 08.00 16.10.2024, передает УНН.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Изюм, Новоплатоновка, Славянск, Ямполовка, Терны, Лиман, Торское, Северск, Резниковка, Дачное, Новодмитровка, Торецк, Нелиповка, Петровка, Валентиновка, Курахово, Андреевка, Великая Новоселка, Степное, Темировка, Лобково и Зеленое Поле,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что за минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, кроме того, поражена наземная станция БпЛА и башня связи захватчиков.

На Харьковском направлении враг девять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Высокая Яруга и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 17 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Колесниковки, Копанок и Надежды.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Новоегоровки, Макеевки, Тернов и Торского.

Два боестолкновения произошло вблизи Верхнекаменского и Выемки на Северском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Белой Горы.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил девять атак неподалеку Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Петровка и Пустынка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 35 атак. Оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки.

На Времовском направлении противник совершил семь штурмов наших позиций в районах Трудового, Ровнополя и Новодаровки. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Новоандреевки, успеха не имели.

На Приднепровском направлении российские захватчики пять раз пытались вытеснить с позиций наши подразделения. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки украинские защитники отбили 30 вражеских атак на направлении. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 15 авиационных ударов с применением 19 КАБ.

Никакой угрозы вторжения на Черниговщину нет - ЦПД15 нояб. 2024, 13:19 • 17375 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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