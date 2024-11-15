Никакой угрозы вторжения на Черниговщину нет - ЦПД
Киев • УНН
ЦПД опроверг информацию о вторжении российских военных в село Гремяч на Черниговщине. На границе обнаружен только российский флаг на разрушенном мосту, реальной угрозы вторжения нет.
Угрозы вторжения военных РФ на Черниговщину нет, а история о селе Гремяч является исключительно информационной операцией врага. Однако сохраняется ограниченная угроза диверсионно-разведывательных групп.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
По информации о «заходе ДРГ в село Гремяч, Черниговской области» с российскими флагами. Во-первых, русня даже не перешла разрушенный мост от границы, поэтому изначально информация является ложью. Во-вторых, я просто напомню, что в июне очень похожая история была с Рыжевкой на Сумщине. Кто-то где-то появился, снял флаг и убежал. Никакой угрозы вторжения на Черниговщину нет. Есть исключительно ограниченная угроза ДРГ
По его словам, информация о заходе ДРГ в село является лживой и является исключительно информационной операцией врага.
Напомним,
Украинские защитники на Черниговщине обнаружили российский триколор, который был установлен недалеко от границы на разрушенном мосту через реку Судость.
Заявление российских пропагандистов, что ДРГ зашла в город Гремяч, не соответствует действительности. Мост они не переходили.