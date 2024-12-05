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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 170 боестолкновений, враг активизировался на артемовском направлении-Генштаб

На фронте произошло 170 боестолкновений, враг активизировался на артемовском направлении-Генштаб

Киев  •  УНН

 • 1495 просмотра

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На фронте состоялось 170 боевых столкновений, самые активные бои на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. Противник совершил 2 ракетных удара, использовал 599 дронов и провел более 3200 обстрелов.

В настоящее время на фронте произошло 170 боевых столкновений. Активнее всего враг штурмует на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 05.12.2024, передает УНН.

За сегодня противник нанес по территории Украины два ракетных удара четырьмя ракетами, использовал для поражения 599 дронов-камикадзе. Совершил более 3,2 тысячи обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении одна атака врага отбита неподалеку Тихого. Кроме того, оккупанты нанесли авиаудар в районе Круглого.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям недалеко от новой Кругляковки, Лозовой и Синьковки. Все атаки противника уже отбиты. Направления ударов от российские оккупантов получили  Петропавловка и Лозовая.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз в районах Грековки, Твердохлебового, Ямполовки, Тернов, Заречного, Торского, Дружелюбовки, Белогоровки и в Серебрянском лесу. Одна атака все еще продолжается.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в пять боевых столкновений вблизи  временного оврага, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении продолжается одно боестолкновение вблизи Торецка, пять вражеских штурмов наши защитники остановили в районах Торецка и Нелиповки.

Враг 37 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустинка. Тридцать шесть наступательных действий противника остановлены Силами обороны, одна атака продолжается до сих пор.

Противник несет значительные потери-по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 450 оккупантов, 217 из них - безвозвратно. Уничтожена одна боевая машина пехоты, четыре единицы автомобильной и две единицы мототехники врага, обезврежен один окопный РЭБ, также повреждена единица автомобильной техники и одна пушка.

На Кураховском направлении враг атаковал наши позиции вблизи Берестков, старых Тернов, Зари, Солнцовки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Ганновки, Романовки и Успеновки. В настоящее время украинские воины отбили все 47 атак противника.

На Времовском направлении наши войска отбивали 35 атак вблизи Константинопольского, разлива, Сухих можжевельников, Макаровки и Новодаровки –  к этому времени все столкновения завершены.  Кроме того, комары и Времовка пострадали от авиаударов.

На Ореховском направлении нашими защитниками отражена атака противника в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции три раза. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Северском и Гуляйпольском направлениях в настоящее время суток враг активных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, в настоящее время известно о 15 боестолкновениях и более 450 обстрелах населенных пунктов и позиций наших подразделений,

- добавили в Генштабе.

российские военные тонут, пытаясь высадиться на островах Днепра в Херсоне - партизаны 5 дек. 2024, 08:41 • 15663 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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