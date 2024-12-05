российские военные тонут, пытаясь высадиться на островах Днепра в Херсоне - партизаны

Двое российских военных из 61-й бригады морской пехоты утонули после атаки дрона при попытке высадки на остров Белогрудый в дельте Днепра, сообщает партизанское движение "АТЕШ", указывая что такие случаи у россиян - не редкость, передает УНН.

Агент движения "АТЕШ" из 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота РФ сообщает, что недавно солдаты из его подразделения утонули при попытке высадиться на остров Белогрудый в дельте Днепра. Во время операции двое военнослужащих попали под удар дрона, потеряли контроль и упали с гидроцикла, не сумев выбраться