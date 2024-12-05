российские военные тонут, пытаясь высадиться на островах Днепра в Херсоне - партизаны
Киев • УНН
Двое военных из 61-й бригады морской пехоты рф погибли после атаки дрона возле острова Белогрудый. Партизаны сообщают о частых случаях гибели россиян из-за плохой подготовки и сложных условий.
Двое российских военных из 61-й бригады морской пехоты утонули после атаки дрона при попытке высадки на остров Белогрудый в дельте Днепра, сообщает партизанское движение "АТЕШ", указывая что такие случаи у россиян - не редкость, передает УНН.
Агент движения "АТЕШ" из 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота РФ сообщает, что недавно солдаты из его подразделения утонули при попытке высадиться на остров Белогрудый в дельте Днепра. Во время операции двое военнослужащих попали под удар дрона, потеряли контроль и упали с гидроцикла, не сумев выбраться
Партизаны отмечают, что такие случаи в российских войсках не редкость из-за плохой или вовсе отсутствующей подготовки и сложных условий местности, с которыми солдаты просто не способны справиться.
Российские военнослужащие деморализованы, их отправляют на острова в качестве наказания, а подобные инциденты еще больше подрывают их моральный дух, отмечают партизаны.
Дополнение
Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в комментарии Financial Times заявлял, что российские оккупанты хотят начать наступление на Херсон. Они собрали 300 лодок для пересечения реки Днепр.