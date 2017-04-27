На французском Реюньоне ранили двух спецназовцев
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Двое полицейских элитного подразделения RAID получили легкие ранения в четверг утром в Сен-Бенуа на острове Реюньоне. Об этом сообщила префектура острова, передает УНН со ссылкой на BFMTV.
Как отмечается, спецназовцы получили ранения во время задержания "подозреваемого в радикализации" человека.
"Мужчина отказался сдаться и выстрелил из дробовика в силы безопасности", - сообщил источник, добавив, что полиция "ответила на огонь" и "одолела нападающего".
22-летний человек, который "недавно перешел в ислам", был ранен в живот и госпитализирован.
Напомним, немецкого солдата задержали в ФРГ по подозрению в планировании теракта.