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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 42519 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На французском Реюньоне ранили двух спецназовцев

Киев • УНН

 • 9245 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Двое полицейских элитного подразделения RAID получили легкие ранения в четверг утром в Сен-Бенуа на острове Реюньоне. Об этом сообщила префектура острова, передает УНН со ссылкой на BFMTV.

На французском Реюньоне ранили двух спецназовцев

Как отмечается, спецназовцы получили ранения во время задержания "подозреваемого в радикализации" человека.

"Мужчина отказался сдаться и выстрелил из дробовика в силы безопасности", - сообщил источник, добавив, что полиция "ответила на огонь" и "одолела нападающего".

22-летний человек, который "недавно перешел в ислам", был ранен в живот и госпитализирован.

Напомним, немецкого солдата задержали в ФРГ по подозрению в планировании теракта.

 

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