На французькому Реюньйоні поранили двох спецпризначенців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Двоє поліцейських елітного підрозділу RAID отримали легкі поранення в четвер вранці в Сен-Бенуа на острові Реюньйоні. Про це повідомила префектура острова, передає УНН з посиланням на BFMTV.
Як зазначається, спецпризначенці отримали поранення під час затримання "підозрюваної в радикалізації" особи.
"Чоловік відмовився здатися і вистрілив з дробовика в сили безпеки", - повідомило джерело, додавши, що поліція "відповіла на вогнь" і "здолала нападника".
22-річна людина, яка "нещодавно перейшла в іслам", була поранена в живіт і госпіталізована.
Нагадаємо, німецького солдата затримали в ФРН за підозрою в плануванні теракту.