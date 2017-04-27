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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 37127 перегляди

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На французькому Реюньйоні поранили двох спецпризначенців

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Двоє поліцейських елітного підрозділу RAID отримали легкі поранення в четвер вранці в Сен-Бенуа на острові Реюньйоні. Про це повідомила префектура острова, передає УНН з посиланням на BFMTV.

На французькому Реюньйоні поранили двох спецпризначенців

Як зазначається, спецпризначенці отримали поранення під час затримання "підозрюваної в радикалізації" особи.

"Чоловік відмовився здатися і вистрілив з дробовика в сили безпеки", - повідомило джерело, додавши, що поліція "відповіла на вогнь" і "здолала нападника".

22-річна людина, яка "нещодавно перейшла в іслам", була поранена в живіт і госпіталізована.

Нагадаємо, німецького солдата затримали в ФРН за підозрою в плануванні теракту.

 

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