В Ивано-Франковской области в ДТП погиб пенсионер

“21 февраля около 18:50 в пгт Отыния местный житель 1985 г.р., двигаясь в сторону г. Черновцы на автомобили Opel Ascona, допустил наезд на пешехода, 1942 г.р., жителя с. Ворона, который переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия”, – говорится в сообщении.

Напомним, серьезное ДТП с возгоранием произошло в ночь на четверг на улице О. Телиги в Шевченковском районе Киева.