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На Франківщині в ДТП загинув пенсіонер

На Франківщині в ДТП загинув пенсіонер

Київ • УНН

 • 7258 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Вчора в Івано-Франківській області трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації, передає УНН.

“21 лютого близько 18:50 в смт Отинія місцевий житель 1985 р.н., рухаючись в сторону м. Чернівці на автомобілі Opel Ascona, допустив наїзд на пішохода, 1942 р.н., жителя с. Ворона, який переходив проїжджу частину дороги. Внаслідок ДТП пішохід отримав травми, несумісні з життям, та помер на місці пригоди”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, серйозне ДТП із займанням сталося в ніч на четвер на вулиці О. Теліги у Шевченківському районі Києва.

Українські Національні Новини

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