На фоне карантина в Киеве образовались незначительные осложнения движения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. По состоянию на 8:10 на дорогах Киева заметно осложнение движения, несмотря на то, что в городе введен карантин. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит проспект Победы, проспект Валерия Лобановского, бульвар Тараса Шевченко, Голосеевский проспект, улица Набережно-Крещатицкая, проспект Степана Бандеры и проспект Леся Курбаса.
Также наблюдается незначительное затруднение движения на Большой Окружной дороге, улице Стеценко, улице Юрия Ильенко, Набережном шоссе.
На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, улица Здолбуновская, Дарницкое шоссе, проспект Соборности, проспект Юрия Гагарина, Броварской проспект и проспект Романа Шухевича.
Движение на мостах - Южном, Дарницком, Русановском и Северном, а также мосту Патона - затруднено в направлении правого берега.
Напомним, вчера, 17 марта, столичное метро прекратило работу на время карантина.
Также напомним, города рядом с Киевом прекратят сообщение со столицей из-за карантина.