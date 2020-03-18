На фоні карантину у Києві утворились незначні ускладнення руху
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Станом на 8:10 на дорогах Києва помітне ускладнення руху, незважаючи на те, що у місті введений карантин. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть проспект Перемоги, проспект Валерія Лобановського, бульвар Тараса Шевченка, Голосіївський проспект, вулиця Набережно-Хрещатицька, проспект Степана Бандери та проспект Леся Курбаса.
Також спостерігається незначне ускладнення руху на Великій Окружній дорозі, вулиці Стеценка, вулиці Юрія Іллєнка, Набережному шосе.
На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, вулиця Здолбунівська, Дарницьке шосе, проспект Соборності, проспект Юрія Гагаріна, Броварський проспект та проспект Романа Шухевича.
Рух на мостах – Південному, Дарницькому, Русанівському та Північному, а також мосту Патона - ускладнено в напрямку правого берега.
Нагадаємо, вчора, 17 березня, столичне метро припинило роботу на час карантину.
Також нагадаємо, міста поруч із Києвом припинять сполучення зі столицею через карантин.