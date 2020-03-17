Міста поруч із Києвом припинять сполучення зі столицею через карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Передмістя Києва припиняє транспортне сполучення зі столицею у зв’язку з протидією поширення коронавірусу в Україні, передає УНН.
"З 18 березня 12:00 по 03 квітня включно припиняється транспортне сполучення Бровари-Київ…завершив нараду з власниками автотранспортних підприємств, якій здійснюють регулярні міжміські перевезення сполученням Бровари-Київ. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 із завтрашнього дня всі міжміські маршрути припиняють рух громадського транспорту.Таким чином, транспортне сполучення з Києвом буде можливе лише особистим транспортом",- написав мер Броварів Ігор Сапожко на своїй сторінці у Facebook.
Також, КП ВМР "Вишгородпастранс" у Facebook попереджає про припинення сполучення з Києвом.
"Повідомляємо Вас, що на виконання доручення Президента України з 18.03.2020 року з 12.00 до 03.04.2020 буде припинене перевезення пасажирів за маршрутом "Вишгород-Київ (м. Героїв Дніпра)",- йдеться в повідомленні.
Окрім того, Бориспіль повідомляє про припинення сполучення зі столицею.
"У зв’язку з прийнятим рішенням за офіційними повідомленнями ПрАТ "АТАСС-Бориспіль" та ТОВ "Автосервіс" з 12:00 18 березня 2020 року на час карантину призупиняється пасажирське перевезення на міжміських маршрутах", - йдеться в повідомленні Бориспільської міської ради.
Додамо,що Ірпінська міська рада вирішила рекомендувати керівнику Ірпінського АТП-13250 припинення сполучення з столицею.
"Комісія ТЕБ та НС також рекомендувала керівнику Ірпінського АТП-13250 на період карантину – з 18 березня по 3 квітня – скасувати перевезення пасажирів міським громадським транспортом (автобусами, маршрутними таксі)",- йдеться в повідомленні на сайті Ірпінської міської ради.
Нагадаємо, після закриття метро у Києві не буде збільшено кількості автобусів.